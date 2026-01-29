С 1 марта в РТ ужесточается проверка газового оборудования

Об этом на традиционном брифинге в Кабмине РТ рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин.

Изображение сгенерировано ИИ

Тревожные цифры

Планируемые нововведения - это не бюрократическая прихоть, а прямой ответ на тревожную статистику происшествий, так или иначе связанных с голубым невидимым топливом.

Часто кажется, что главная опасность - взрыв бытового газа. Однако данные показывают, что куда более коварной проблемой является отравление угарным газом CO. Эта бесцветная и не имеющая запаха субстанция может незаметно накапливаться в помещении при неисправной вентиляции или неправильной работе газовых приборов.

Только по предварительным данным, за отчетный период в республике было зафиксировано 53 случая отравления угарным газом (включая неподтвержденные лабораторно). В 16 случаях отравление привело к госпитализации, в девяти - к летальному исходу (из них шесть - в результате одной крупной трагедии в Казани).

Эта статистика наглядно иллюстрирует, почему в новых правилах сделан принципиальный акцент на инструментальный замер воздухообмена и разреженности воздуха в вентиляционных шахтах. Просто посмотреть, идет ли тяга, уже недостаточно. Хотя этот дедовский метод, по мнению руководства компании «Газпром трансгаз Казань», все еще эффективен. Но, как оказалось, не всегда.

В результате анализа причин происшествий с газом получился перечень типичных нарушений, которые и призваны выявлять ежегодные проверки:

негерметичность соединений - 115 случаев за прошлый год - самая частая проблема, прямая угроза утечки и создания взрывоопасной концентрации;

отсутствие тяги или обратная тяга - 29 случаев;

разрушение дымоходов - 63 случая;

затопление газопровода - 42 случая.

Пожары и хлопки - всего по республике 80 случаев, но только 37 из них связаны с газом.

Общая цифра - 382 происшествия, связанных с газовым оборудованием, из которых 60 потребовали вмешательства аварийных служб, а 50 привели к тяжелым последствиям (отравления, госпитализация), говорит сама за себя.

Конец оценке на глазок

Ключевое нововведение - переход от визуального осмотра к инструментальным замерам, иначе говоря, от формальных проверок к реальному, измеримому контролю за безопасностью. Если раньше мастеру-газовщику достаточно было убедиться, что вентиляционная шахта в целом работоспособна, то теперь ему предстоит проводить точные измерения.

«Теперь нужно измерить показатели воздухообмена и разреженности воздуха. Это принципиальная история», - заявил Тыгин. Причем делать это будут с помощью специальных сертифицированных приборов. Газовщикам необходимо фиксировать их показания и сверять их с установленными нормативами. Показатели не должны выходить за рамки допустимых верхних и нижних пределов. А иначе жильцу попросту… должны отключить газ. Что мастер и незамедлительно сделает. В противном случае, если с жильцом квартиры что-нибудь произойдет, например, он отравится угарным газом, мастера ждет встреча со следователем. Сам Тыгин строго пообещал, что инспекторы ГЖИ в обязательном порядке будут штрафовать сотрудников газовой компании, если те пойдут на встречу жителям и не станут отключать им газ в случае выявления каких-либо нарушений.

При этом поставка газа в квартиру или дом будет прекращена немедленно. Мастер должен не просто выдернуть шланг из трубы, но заварить саму трубу. Так что потом замучаешься снова добиваться подачи газа.

Среди наиболее частых нарушений: установка гофрированных труб, выходящих в канал дымоудаления, установка вентилятора на выходе из канала (он не помогает, а наоборот, дает обратную тягу), установка шкафов, закрывающих канал и т. д.

Есть и нарушения, касающиеся работы УК. Например, газовая труба не должна примыкать к фасаду здания, проходить через балконы и касаться электропроводов. Если вы заметили подобное, надо тут же сигнализировать в ГЖИ.

Аналогичные меры ждут даже тех, кто откажется впускать специалистов для проведения проверки газового оборудования. «Не хотите пускать мастера в квартиру? Пожалуйста, никаких вопросов нет, у вас не будет газа. Ну и, соответственно, при обратном подключении у жильцов будет очень серьезная проблема», - предупредил глава Госжилинспекции РТ.

Тыгин напомнил, что проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должна проводиться ежегодно. Он подчеркнул, в первую очередь сами жильцы должны быть заинтересованы в том, чтобы эта процедура состоялась. «В тех домах, где газ отключен, никто не погиб, эти дома не взорвались, там нет хлопков, нет угарного газа», - сказал он.

Если кто-то по объективным обстоятельствам отсутствует дома во время проверки оборудования, то ему стоит связаться с сотрудниками «Газпром трансгаз Казань», чтобы уточнить график прихода газовщика.