 С января вновь вернется кешбек за путешествия по России
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С января вновь вернется кешбек за путешествия по России

Со стоимости поездок можно будет вернуть до 20 тыс. рублей.

Город
15 декабря 2021  14:50
Автор:
Ольга Ильина

С 18 января 2022 года за путешествия по России снова можно будет вернуть деньги по программе кешбека. Удастся вернуть 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма кешбэка – 20 тыс. рублей. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Условия участия в акции не менялись. Туристу, желающему участвовать в программе, нужно заплатить за поездку и проживание в гостинице от 2 ночей, используя карту «Мир». Акция действует на поездки в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. Если же вы хотите в круиз – с начала навигации и по 1 июня.

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