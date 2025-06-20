Сабантуй в Казани 20-21 июня: традиции, скачки и праздничные концерты

Сабантуй – традиционный татарский праздник, знаменующий окончание весенних полевых работ. В этом году масштабные торжества пройдут в Казани 20 и 21 июня на четырех площадках: Казанском ипподроме, в поселке Мирный, Дербышках и на Лебяжьем озере.
20 июня – скачки на Казанском ипподроме
Праздничные мероприятия начнутся в пятницу, 20 июня, на Казанском ипподроме (пр. Альберта Камалеева, 27/1).
Основные события стартуют в 17:00.
Программа скачек:
17:00 – забег на приз «Сабантуй-2025» (2000 м)
17:20 – забег в честь нефтяников Татарстана (1600 м)
17:40 – забег на приз «Аргамак» (2000 м)
18:00 – забег на приз «Арабский скакун» (1600 м)
18:20 – забег на приз Федерации коневодства РТ (1600 м)
18:40 – забег памяти З.И. Хабибуллина (1800 м)
19:00 – кубок ПАО «Татнефть» (1200 м)
19:20 – забег «Юные надежды» (400 м)
19:40 – забег на приз Минсельхозпрода РТ (1800 м)
Кроме скачек, гостей ждут:
- Бесплатные мастер-классы
- Фотозоны в национальном стиле
- Ярмарка и гонки на тракторах
- Катание на лошадях и пони
- Аттракционы и фудкорт с национальными блюдами
- Интерактивные зоны: «Киберконница», «Робоскачки», 3D-сканирование животных
Концертная программа:
17:00 – Раяз Фасихов
18:00 – Зайнаб Фархетдинова
20:00 – Вадим Захаров
21:00 – Салават Фатхетдинов
Как добраться: метро «Авиастроительная», троллейбус №3 или автобус №83 до остановки «Конно-спортивный комплекс».
21 июня – основные празднования
Лебяжье озеро
Программа начнется в 9:30 с театрализованного пролога «Татарстан Батырлары» – истории о четырех батырах.
Далее запланированы:
- Концерт с участием Ришата Тухватуллина, Гульназ Асаевой, Раяза Фасихова и других артистов
- Спортивные состязания
- Мастер-классы по изготовлению брелоков, росписи тюбетеек, резьбе по дереву
- Национальные подворья шести районов Татарстана
Как добраться: автобусы №36, 46, 72 или электричка до станции «Лебяжье».
Дербышки
Праздник начнется в 10:00 с пролога о традициях Сабантуя. В программе:
10:40 – концерт с участием Марата Яруллина, Венеры Ганеевой, ансамбля «Ворожея»
11:00 – национальные спортивные соревнования
12:00 – «Водный Сабантуй» с катанием на сапах и водным шоу
- Площадка театра юмора «Мунча ташы»
- Выставки и мастер-классы на военную тематику
Как добраться: автобусы №1, 9, 11, 41с, 60, 88, 91.
Поселок Мирный
С 9:00 будут работать 11 национальных подворий. Основные события:
10:00 – концерт «Краски Сабантуя» с участием Салавата Фатхетдинова и Филюсы Кагировой
- Выставка национальных костюмов
- Детская зона с шоу мыльных пузырей и играми
- Впервые: маркет татарской одежды и ремесленных изделий
- Борьба корэш (финал в 16:00)
Как добраться: автобус №23 или электричка до станции «Березовая роща».
Важная информация:
- С 20 по 21 июня будет ограничено движение на участке от Лесного городка до Фермского шоссе
- С 19 по 23 июня будет перекрыта Кировская дамба
- Рекомендуется пользоваться общественным транспортом
- Желательно иметь при себе наличные деньги
Сабантуй – это яркий праздник с богатой программой для всех возрастов, где можно познакомиться с татарскими традициями, попробовать национальные блюда и весело провести время.