Саммит БРИКС станет одним из главных событий мировой политики — Песков

Предстоящий саммит БРИКС в Казани станет одним из ключевых событий мировой повестки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой с учетом состава участников», – отметил представитель Кремля.

По его словам, Владимир Путин всю неделю будет готовиться к саммиту.

Ранее мы писали, что в Казани из-за саммита отменят некоторые автобусные маршруты. Также казанцев просят следить за онлайн-табло из-за ограничений в работе аэропорта. С 19 октября с дорог Казани уберут прокатные самокаты и велосипеды.