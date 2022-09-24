Сегодня участники Грастрофеста на Лебяжьем установили рекорд, приготовив 1237 кыстыбый за 10 минут

Сегодня в Казани участники Гастрофеста на Лебяжьем побили рекорд, приготовив 1237 кыстыбый за 10 минут. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщает администрация Кировского и Московского районов.

Все кыстыбый повара раздали гостям мероприятия, а также волонтерам.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сначала повара хотели приготовить тысячу кыстыбый за 10 минут. Хедлайнером в гастрофесте на Лебяжьем выступила певица Тина Кузнецова. Также в празднике приняли участие лучшие коллективы города и республики.