 Сегодня участники Грастрофеста на Лебяжьем установили рекорд, приготовив 1237 кыстыбый за 10 минут
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Сегодня участники Грастрофеста на Лебяжьем установили рекорд, приготовив 1237 кыстыбый за 10 минут

Все кыстыбый раздали волонтерам и гостям фестиваля.

Город
24 сентября 2022  16:15
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня в Казани участники Гастрофеста на Лебяжьем побили рекорд, приготовив 1237 кыстыбый за 10 минут. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщает администрация Кировского и Московского районов.

Все кыстыбый повара раздали гостям мероприятия, а также волонтерам. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сначала повара хотели приготовить тысячу кыстыбый за 10 минут. Хедлайнером в гастрофесте на Лебяжьем выступила певица Тина Кузнецова. Также в празднике приняли участие лучшие коллективы города и республики.

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