Сегодня в Татарстане ожидается снег, туман и до -6 градусов днем

На территории Татарстана спрогнозировали облачность, небольшой снег, местами туман. Температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов по Цельсию. На дорогах гололедица.

Завтра, 26 ноября, будет снег и мокрый снег. Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от -3 до -8 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 27 ноября, местами ночью возможен небольшой снег. Днем без осадков. Ночью от -7 до -12 градусов по Цельсию, днем от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.

Напомним, что накануне по территории РТ прошел ледяной дождь. Из-за непогоды в Казани на маршруты не вышли 17 трамвайных вагонов и 37 населенных пунктов Татарстана остались без электричества.