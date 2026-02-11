Сезон солнечных помех: жителям РТ предстоят кратковременные перебои с телесигналом

С 19 февраля по 26 марта в Татарстане ожидается период солнечной интерференции, способный вызвать временные сбои при просмотре телепередач. Наиболее вероятное время возникновения помех — с 11:58 до 13:04. Длительность перерывов составит от нескольких секунд до пяти минут в сутки.

Явление связано с положением Солнца, которое в весенние дни выстраивается на одной линии со спутниками связи и наземными станциями. Мощное электромагнитное излучение светила перебивает телевизионный сигнал. Как только спутник выходит из зоны «засветки», трансляция восстанавливается.

В РТРС заверили, что современное цифровое оборудование сводит последствия интерференции к минимуму. На случай пиковых нагрузок подготовлены резервные каналы связи.

Если изображение на экране распадется или зависнет, специалисты советуют перезагрузить телевизор или приставку, а через минуту включить вновь. Сохранить каналы поможет автоматический поиск в настройках. Полностью исключить влияние солнца на сигнал технически невозможно.