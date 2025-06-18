Смертельное ДТП на трассе М-12: женщина погибла в столкновении с грузовиком

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Республика
18 июня 2025  15:03

18 июня на автодороге М-12 (объездная Набережных Челнов и Нижнекамска) произошла трагическая авария, унесшая жизнь 55-летней водительницы. По предварительным данным ГИБДД Татарстана, женщина за рулем автомобиля Hyundai не соблюла безопасную скорость и дистанцию, что привело к столкновению с попутно движущимся грузовым автомобилем.

В результате мощного удара легковой автомобиль выбросило в придорожный кювет и перевернуло. Водитель Hyundai получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

 Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств аварии.

Напомним, ранее мы писали об аварии в Нижнекамске, в который погибла пассажирка иномарки.

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