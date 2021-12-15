Снос казанского ТРК «Ривьера» завершится 30 января 2022 года

Здание развлекательного комплекса «Ривьера» в Казани почти полностью демонтировано. Снос планируется завершить до 30 января 2022 года. Об этом сообщает «Татар-информ».

Напомним, развлекательный центр был признан банкротом в апреле 2018 года. Позже он был выставлен на торги, где его купила за 418 млн рублей группа компаний Kravt Invest, расположенная в Питере. Kravt Invest проектирует и строит гостиницы, а затем ими управляет.

Что построят на месте бывшей «Ривьеры» и оставят ли нетронутым аквапарк – читайте в материале «КВ» здесь.