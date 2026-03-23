Собственника земельных участков в Татарстане оштрафовали за неустраненные сорняки

23 марта 2026  15:55

Владелец трех наделов сельскохозяйственного назначения в Высокогорском районе привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей, сообщили в Управлении Россельхознадзора по РТ.

Участки общей площадью 50 га, расположенные в границах Шапшинского сельского поселения, заросли сорной растительностью и деревьями и не использовались по назначению. Инспекторы выдали предписание устранить нарушения до 15 ноября 2025 года, однако в установленный срок собственник этого не сделал.

Материалы дела передали мировому судье, который признал нарушителя виновным по статье о неисполнении предписания федерального органа. В ведомстве добавили, что намерены провести повторную проверку для контроля за соблюдением земельного законодательства.

В Татарстане завели уголовное дело после гибели рабочего на производстве
Татвоенкомат: навыки управления беспилотниками пригодятся бойцам и после службы
Педагог из казанского лицея №121 завоевал титул учителя года РТ
Татарстан станет ответственным за смену «Код служения» на форуме «иВолга 2026»
В Казани стартует акция по сбору старых шин «Катись на переработку»
В РТ число зон возможного затопления и подтопления выросло вдвое - до 52
Татарстанским педагогам начнут компенсировать аренду жилья на конкурсной основе