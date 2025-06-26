Соцфонд России откроет в РТ новый центр для реабилитации ветеранов СВО

На прошлой неделе, 19 июня, на полях ПМЭФ-2025 подписано соглашение между Социальным фондом России и правительством Республики Татарстан об открытии в Бугульме нового реабилитационного центра «Забота». Это будет первое учреждение подобного уровня, созданное за последние 20 лет. Подписи под документом поставили председатель СФР Сергей Чирков и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Реабилитационный центр «Забота» разместится на базе санатория-профилактория «Лилия», который ранее принадлежал ПАО «Татнефть», а теперь будет передан в собственность Социального фонда России. После оснащения необходимым оборудованием здесь будут оказывать комплексные услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ветеранам СВО, а также работникам с профессиональными заболеваниями и тем, кто пострадал от несчастных случаев на производстве.

Соглашение также предусматривает развитие сотрудничества по широкому спектру направлений, включая развитие сети центров общения, системы социального страхования, повышение качества госуслуг в социальной сфере.

- Название «Забота» для нового центра выбрано не случайно - оно отражает философию нашей работы. Это не просто медицинское учреждение, а место, где каждый пациент получит всестороннюю поддержку - от высокотехнологичной реабилитации и психологической помощи до индивидуальных вопросов, выходящих за рамки нашей компетенции. Особые слова благодарности хочу выразить лично Рустаму Нургалиевичу Минниханову и всему руководству Татарстана за оказанное доверие к фонду. Мы планируем, что центр заработает уже в начале следующего года, - рассказал Сергей Чирков.

- Один из приоритетов нашей работы - повышение качества жизни граждан, в том числе в рамках развития системы социальной защиты и обеспечения достойных условий для старшего поколения. Татарстан последовательно реализует социальные инициативы, активно взаимодействует с федеральными структурами. Уверен, данный центр совместными усилиями будет успешно реализован в кратчайший срок, позволит повысить эффективность помощи нашим гражданам. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку, - отметил Рустам Минниханов.

Председатель Социального фонда России также подчеркнул, что на сегодняшний день уже приняты заявки более чем от 12,5 тысячи демобилизованных военнослужащих, 7,2 тысячи человек прошли или проходят оздоровительные мероприятия. Планируемый охват проекта в этом году - 17 тысяч ветеранов СВО, сообщила пресс-служба Отделения Социального фонда РФ по РТ.

Напомним, на сегодняшний день функционируют 12 специализированных реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Хакасии. Здравницы оснащены современным диагностическим и реабилитационным оборудованием, что позволяет оказывать помощь по широкому спектру заболеваний.

Обратите внимание!

Участники СВО могут обратиться за помощью как через портал госуслуг, так и лично в любое территориальное отделение Социального фонда России независимо от места проживания. Вместе с заявлением представляются документы медучреждения, которые подтверждают наличие показаний и отсутствие противопоказаний к медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению. Если такие документы отсутствуют, содействие в их получении окажут территориальные офисы Соцфонда.

Каждый ветеран получает персонального куратора, который сопровождает его на всех этапах - от подачи заявления до завершения лечения. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать комфортные условия реабилитации. Помимо этого, предусмотрена компенсация затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно.