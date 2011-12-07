Послание Президента РФ: почему опыт Татарстана перенимают в других регионах?

Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций»:- В своем послании Президент РФ сказал, что, опираясь на опыт движения WorldSkills, надо ускорить модернизацию среднего профессионального образования, и к 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах и техникумах. На протяжении последних четырех лет наша республика уже движется в этом направлении, в том числе и благодаря программе создания ресурсных центров. Сейчас в Татарстане создан 31 ресурсный центр, в ближайшем будущем планируется открыть еще шесть. Всего за период 2014 - 2018 годов на реализацию программы создания ресурсных центров (капитальный ремонт и закупка оборудования) направлено более 4,3 млрд рублей. Мы эту работу продолжаем, являясь одним из лидеров в РФ. Отрадно, что предприятия республики поддерживают это направление. Только за последние два года татарстанскими предприятиями было выделено 150 млн рублей для оснащения центров подготовки сборной РТ к чемпионату WorldSkills, на базе которых апробируется современное оборудование и технологии. Тем самым мы постепенно внедряем новые стандарты в образовательную деятельность и приводим их к международным стандартам WorldSkills. Кроме того, в 2014 году в Казани был впервые проведен национальный чемпионат, и с тех пор мы двигаемся в этом направлении. Так что переоснащение двух тысяч мастерских по всей стране – это, думаю, вполне посильная задача. Сейчас в движении WorldSkills участвуют 85 субъектов РФ, конкуренция большая. Мы нашли тот механизм, который на протяжении более 50 лет внедряется во всех ведущих странах мира и дает большой рост качества подготовки специалистов в этих странах. Взяв за основу все то лучшее, что было в других странах, мы адаптировали этот опыт под себя. Хочется сказать большое спасибо руководству, и особенно предприятиям республики за поддержку и понимание необходимости данного процесса и вкладывание своих ресурсов в модернизацию и оснащение учебных заведений. В то же время предприятия получили возможность вместе с колледжами формировать программы обучения – все это делается для подготовки специалистов, максимально готовых к новым требованиям и работе на современном оборудовании, чтобы выпускников не пришлось переучивать. Несмотря на то что в каждом регионе свои формы работы и идеи, очень приятно, что на опыт Татарстана ориентируются другие субъекты РФ. У нас за каждой компетенцией, профессией закреплено учебное заведение, профильное предприятие и министерство, что позволяет им работать в эффективной связке. Таким образом компетенция обкатывается на базе ведущего образовательного учреждения и одного предприятия, а потом внедряется в других.Айдар Булатов, основатель проекта «Фабрика предпринимательства»:- Действительно, если говорить о системе нашего образования, то оно больше носит теоретический характер, отсутствует практикоориентированный подход. В итоге люди стремятся получить второе и третье высшее образование, потому что не находят себя в той профессии, которую получают изначально. Необходимо заниматься профессиональной ориентацией, чтобы дети со школьной скамьи понимали, куда им двигаться. Мировая тенденция сейчас заключается в том, что среднее и высшее образование люди получают с помощью практикоориентированных подходов. Частный бизнес уже к этому движется: многие компании создают свои университеты. Если говорить о предпринимательской профессии, то одной из задач проекта «Фабрика предпринимательства» является формирование профессионального мышления у детей школьного возраста в двух группах: от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет. Ребята показывают хорошие результаты, создают собственные проекты и получают реальные доходы на их основе, и это здорово! Кроме того, у них в сознании откладывается мысль, что стать предпринимателем вполне возможно. По поручению Президента РТ в этом году мы будем проводить республиканскую олимпиаду среди школьников с целью выявления талантливой молодежи и обеспечения доступа к современным знаниям по предпринимательству и помощи в осуществлении их проектов. Кроме того, в Татарстане существуют программы и для людей серебряного возраста, и по инклюзивному предпринимательству. Примечательно, что нашим опытом заинтересовались и другие российские регионы.Рамиль Закиров, руководитель Детского технопарка «Кванториум» (г. Альметьевск):- В послании Президента РФ сделан акцент на те направления, которые могут обеспечить прорыв в развитии нашей страны в предстоящие десятилетия. Владимир Путин считает необходимым развить систему дополнительного образования для детей и молодежи. Я с уверенностью могу сказать, что вопросы реализации молодого поколения волнуют многих жителей нашей страны. Способствует решению этой проблемы и открытие технопарков – в настоящее время они существуют более чем в 80 регионах, их сеть растет ежегодно, создаются другие центры, подобные им. В Татарстане есть 3 технопарка – в Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске. Например, в нашем технопарке, функционирующем с июля 2017 года и считающемся одним из крупнейших, обучается больше 1300 детей от 7 до 18 лет. Практически за полтора года альметьевскими «кванторианцами» одержаны две победы в международных конкурсах, около 10 побед во всероссийских конкурсах. Только в 2018 году на площадках технопарка прошли два всероссийских масштабных мероприятия, в каждом участвовали более 200 детей из регионов России. Президент сделал акцент и на таких проектах и конкурсах личностного роста, как «ПроеКТОрия», «Мой первый бизнес», «Я – профессионал», «Лидеры России». Считаю, что инициатива участия в подобных конкурсах должна исходить от образовательного учреждения. Кванторианцы принимают активное участие в этих конкурсах. Обучаясь в детских технопарках «Кванториум», дети учатся создавать проекты, презентовать их, и в этом также заслуга педагогов-наставников.Венера Фазуллина, социальный педагог МБОУ «Лицей №182» Кировского района г. Казани:- В послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович говорит о необходимости «последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры». В этой связи к 2023 году по стране будут открыты культурно-образовательные центры.В Татарстане с 2015 года в рамках государственной программы «Стратегического управления талантами в РТ на 2015 - 2020 годы» активно функционирует АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». Это площадка, которая объединяет молодых людей с 12 до 30 лет, их наставников, работодателей и родителей молодых людей. Для молодежи Университет талантов дает прекрасную возможность на обучающих модулях, проектных школах, олимпиадах развить свои компетенции, раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, информирует о возможностях участия в различных конкурсах и олимпиадах, оказывает последовательное индивидуальное сопровождение талантливого и одаренного ребенка. Одно из важных составляющих является то, что все мероприятия для участников Университета талантов (студентов, наставников, родителей, работодателей) являются абсолютно бесплатными, то есть принцип равных возможностей для каждого без исключения в данной программе реализуется в полном объеме.Как говорилось выше, Университет Талантов объединяет и наставников молодежи. Как правило, это педагоги общеобразовательных учреждений и центров дополнительного образования - люди с активной жизненной позицией, готовые направлять, развивать soft skills у наших детей, параллельно обучая и воспитывая их.С ноября 2018 года Политехнический лицей №182 является соорганизатором АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». В рамках соглашения на базе лицея прошел «Фестиваль метапредметных компетенций»«, функционирует Лаборатория «Образование будущего». В планах открытие площадки тренинг-классов, Лаборатории родительского образования. Шесть наших педагогов в настоящее время обучаются мастерству тренера по развитию компетенций soft skills у молодежи.Также глава государства заявил, что «в государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны, а в федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания».Было бы замечательно для реализации данных инициатив создать культурно-образовательный центр по типу «Сириус» у нас в Республике Татарстан, несколько даже расширив функционал. Оснастить его техническими, конструкторскими, исследовательскими, творческими лабораториями. Создать все условия, чтобы молодые люди погружались в создание реальных проектов и исследований. Здесь главной составляющей должна стать практикоориентированность, создание продукта, который может быть реализован, применен, внедрен в производство и т. д. на площадке, которая оснащалась бы по мировым стандартам.