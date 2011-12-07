Уволенный учитель из Азнакаево попросил прощения

На YouTube-канале «Татарстанда» появилось видео, где уволенный из-за скандала учитель школы № 7 Азнакаевского района попросил прощение за свой поступок перед коллегами и учениками школы. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По словам учителя технологии Радика Гарипова, накануне у него было много разъездов, от чего и произошел конфуз. Он попросил прощения перед всеми теми, с кем ему приходилось работать по учебной части. На вопрос о том, хотел бы он вернуться в школу, учитель труда ответил, что это было бы чудом.

Работая трудовиком, он также принимал большое участие в хозяйственных делах школы. Поэтому коллеги также хорошо о нем отзываются.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что родители школьников вступились за трудовика из Азнакаево.