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Экс-глава «Нижнекамскнефтехима» возглавил нефтегазохимический комплекс «Татнефти»

Руководство «Татанефти» поставило перед Бикмурзиным задачу масштабировать и ускорить реализацию проектов компании по созданию нефтегазохимических мощностей.

Экс-глава «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин возглавил нефтегазохимический комплекс «Татнефти», сообщает пресс-служба компании.

«Азат Шаукатович — профессионал высокого уровня, много лет трудившийся в системе нефтегазохимического комплекса Татарстана. Мы рады приветствовать такого специалиста в нашей команде и уверены, что его опыт и компетенции придадут новый импульс развитию нефтегазохимического комплекса нашей компании», — сказал гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Перед Бикмурзиным поставили ряд задач по масштабированию и ускорению реализации проектов компании по созданию нефтегазохимических мощностей. В том числе, проектов строительства производств малеинового ангидрида, полипропилена, акрилонитрила и углепластиков. На строительство комплекса выделено 70,6 млрд рублей, освоить эту сумму планируют до 2023 года.

КВ
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