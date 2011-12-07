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В Бугульме убит бизнесмен Деданин

В 2018 году житель Бугульмы Евгений Деданин защищая свою семью от грабителей убил нападавших.

В 2018 году житель Бугульмы Евгений Деданин защищая свою семью от грабителей убил нападавших. Тогда предприниматель был оправдан, а организатор покушения был осужден на 6 лет.

1 сентября 2020 года покушение на бугульминского предпринимателя было повторено. Евгения Деданина застрелили, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник. Как сообщает источник агенства, это продолжение истории 2018 года.

Также агентство сообщает, что и.о. обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов уже побывал на месте убийства Деданина. Подозреваемый в преступлении задержан, пистолет найден. Предполагаемый убийца задержан, оружие найдено.

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