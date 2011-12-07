В парках и скверах Казани стартовала викторина о вкладе города в Победу в Великой Отечественной войне. Викторина организована в рамках местного партийного проекта «Старая Казань» и посвящена присвоению Казани почетного звания «Город трудовой доблести».

Первыми участниками викторины стали горожане, отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Им задавали вопросы по истории предприятий Казани, которые внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, о трудовом подвиге казанцев.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», следующие этапы исторической викторины пройдут 3 сентября в 18 часов в парке у ДК Химиков, 5 сентября в 14 часов в сквере на ул. Авангардная, 7 сентября в 18 часов в парке «Черное озеро» и 9 сентября в 18.00 в Горкинско-Ометьевском лесу.