Продолжается голосование за имя для казанского аэропорта

По итогам первого этапа голосования определился короткий список претендентов, чьим именем может быть назван главный аэропорт Татарстана, среди них - Андрей Туполев, Габдулла Тукай, Гавриил Державин, Лев Толстой, Михаил Девятаев, Муса Джалиль, Николай Лобачевский, Сергей Королев, Федор Шаляпин.Конкурс вступил в свой третий этап - опрос населения, который продлится до 7 ноября. По его итогам будет отобрано три имени, из которых одно выберут финальным голосованием с 8 по 30 ноября. Оставить свой голос можно на сайте проекта «Великие имена России».Комментарий заведующего кафедрой физической культуры и спорта Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ), директора культурно-спортивного комплекса «КАИ-Олимп» Рината Юсупова:- Я считаю, что аэропорту «Казань» должно быть присвоено имя великого авиаконструктора Андрея Туполева. И на то есть ряд причин. Во-первых, по моему мнению, аэропорт логичнее назвать именем человека, связанного именно с авиацией. Нисколько не умаляю заслуг писателей, художников и ученых, чьи кандидатуры также были предложены. Но все же их имена будет правильнее увековечить в других объектах. Кроме того, в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Туполева. Наш город всегда тесно был связан с авиацией. В Казани много лет производились знаменитые самолеты Ту-22 и Ту-160, целый район города назван Авиастроительным. Не случайно и то, что КНИТУ-КАИ назван именем Туполева. Сейчас авиастроение в республике активно возрождается и развивается, поэтому назвать аэропорт Казани именем одного из величайших авиастроителей мира будет логичным и правильным.