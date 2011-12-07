Почему не бывает бывших алкоголиков?

— Гузель Айратовна, что происходит с организмом при длительном злоупотреблении алкоголем?

— Страдают практически все органы. Последствий у алкоголизма много. Прежде всего, конечно, повреждаются клетки печени. У наших пациентов часто наблюдается токсический гепатит, переходящий в цирроз. Нарушается работа поджелудочной железы, что приводит к острым и хроническим панкреатитам. Дает сбой сердечно-сосудистая система. У многих больных развиваются алкогольная кардиомиопатия, атеросклероз. Артериальное давление становится изменчивым. Как следствие — инсульты.

— А если человек бросит пить, возможно ли полное восстановление органов?

— При полном отказе от алкоголя особенно быстро оживает печень. В запущенных случаях восстановления либо не происходит, либо функции органов приходят в норму лишь частично. Хуже всего приходится клеткам головного мозга. Регенерация этого органа происходит очень медленно.

— Какую роль играет генетика в алкоголизме?

— Огромную. Если пил кто-то из родителей, то ребенок находится в зоне особого риска. У таких детей существует своего рода готовность к возникновению алкогольной зависимости. Как вы знаете, раньше считалось, что необходимо знать своих предков до седьмого колена. Мудрецы верили, что именно семь поколений предков играют решающую роль в судьбе человека. Поэтому, если один из ваших прапрадедов страдал алкогольной зависимостью, есть вероятность, что при определенных условиях и у вас разовьется аналогичное заболевание.

— Только ли гены виноваты в том, что человек спивается?

— Безусловно, нет. Причины могут быть социальными, связанными с ближайшим окружением. Например, вместе с мужем-алкоголиком начинает пить и его супруга, ранее придерживавшаяся трезвого образа жизни. Со временем у человека меняется круг друзей. Ему становится интересно только с теми, кто проводит свободное время за бутылкой крепкого напитка. Также свою роль может сыграть и психологический фактор. Некоторые ищут утешение на дне бокала в сложных жизненных ситуациях, таких как смерть любимого, родственника, неподъемные долги, неустроенность в личной жизни.

— Существует ли разница между мужским и женским алкоголизмом?

— Конечно. И в самом процессе протекания заболевания, и в механизме воздействия алкоголя на организм. Вы никогда не задумывались о том, что не говорят, например, о женском сахарном диабете или о женской гипертонии? А вот женский алкоголизм есть, и он имеет свои особенности! Пьющим женщинам грозит полный гормональный дисбаланс. Быстрее наступает климакс. Как следствие — понижение уровня гормонов. Такие перемены влекут за собой раннее старение, неустойчивый эмоциональный фон и высокую подверженность другим заболеваниям. Неумеренное потребление горячительных напитков сказывается на качестве яйцеклеток. А значит, и на здоровье будущих малышей. У мужчин снижается либидо, происходит недостаточная выработка тестостерона. Пьющие мужчины и женщины чаще склонны к беспорядочным половым связям со всеми вытекающими последствиями — ВИЧ, гепатит, незапланированная беременность и др.

— Гузель Айратовна, в каком возрасте проще всего спиться?

— Абсолютно в любом. К слову, самому молодому моему пациенту едва исполнилось 13. А самой возрастной больной стала 80-летняя бабушка.

— Сколько нужно пить, чтобы появилась зависимость?

— Это обусловлено многими факторами: полом, весом, возрастом и наследственной предрасположенностью. Например, в организме чукчей вырабатывается меньше специальных ферментов, расщепляющих алкоголь. Поэтому они не только быстро пьянеют, но и спиваются моментально. Алкоголик — человек, пьющий до помрачения сознания. Данное состояние никак не связано с дозой или крепостью спиртного. Другой маркер зависимости — частота употребления. Если она со временем возрастает, следует тревожиться. Многие пьют понемногу, но часто.

— Что представляет собой лечение алкогольной зависимости?

— Первый шаг — детоксикация. При помощи капельниц больному вводят необходимые препараты. Обычно пациента размещают в стационаре. В легких случаях возможна организация «стационара» на дому. Вторая фаза — реабилитация. Преодолевается психологическая тяга больного к алкоголю. Эта задача решается посредством реабилитационных программ, проводимых в спеццентрах или наркологических клиниках. Завершающая стадия лечения — постреабилитационная. Пациент посещает специальные группы, где учат регулировать свое поведение даже в стрессовых ситуациях. Пока больной не прошел все 3 этапа выздоровления, не может идти и речи о возвращении к нормальной жизни.

— Важно ли то, кто стал инициатором лечения: сам зависимый или его родственники?

— Неважно, кто привел больного в клинику. Человеку плохо: нарушен сон, возникает тяжесть в голове, рвота. Необходимо помочь пациенту в период похмелья. Главное, чтобы через неделю зависимый все еще понимал, что болен, и хотел бросить пить. Многие пациенты, почувствовав облегчение, тут же просятся домой, на свободу. Они не понимают всей сути заболевания. Мы уговариваем остаться. Объясняем сложность диагноза. Здесь очень помогает участие психолога.

— Существуют ли бывшие алкоголики?

— Нет. Есть лишь долго не пьющие. О состоянии больного можно судить по длительности ремиссии. Сколько лет человек сумел прожить без спиртного? Одна моя пациентка находилась в ремиссии 10 лет. Внезапно скончалась ее родная сестра. Женщина поехала на поминки, где выпила немного алкогольного напитка. А через неделю сорвалась… К сожалению, в России нет культуры пития. Если у нас пьют, то обязательно до потери сознания. Для поднятия настроения достаточно угоститься бокалом хорошего вина. Причем алкоголь не следует употреблять чаще одного раза в 3 — 4 недели.