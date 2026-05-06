Социальный фонд перечислил татарстанским медикам более 1 млн рублей доплат

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан перечислило работникам здравоохранения дополнительные выплаты на сумму свыше 1 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ежемесячную поддержку получают более 29 тысяч врачей и медсестер.

По данным на конец марта, в республике проведено почти 59 тысяч адресных перечислений. Для сравнения: за весь прошлый год медикам было направлено 345 479 выплат на общую сумму более 5 миллионов рублей.

Наиболее значительные суммы (от 4,5 до 50 тысяч рублей) положены сотрудникам амбулаторного звена и службы экстренного реагирования. Для получения средств руководство медицинских учреждений ежемесячно актуализирует информацию в электронном реестре. Деньги приходят на карты в течение семи дней, а уведомления о переводах поступают через портал «Госуслуги».

Глава отделения СФР по Татарстану Эдуард Вафин отметил, что такие выплаты помогают поддерживать врачей и способствуют закреплению молодых кадров в профессии.