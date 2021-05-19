Что делать, если сбил электросамокат? Список действий от казанских экспертов

Казанский адвокат Артем Хромин напоминает, что, пока законопроект о кикшеринге не принят, инциденты с электросамокатами не относятся к категории ДТП и применить к ним стандартный для автомобильных аварий практики не выйдет. Да и к тому же, если самокаты будут признаны отдельным видом транспорта, на них придется получать водительское удостоверение.

Что делать, если тебя сбили?

Хромин отвечает, что в случае подобной ситуации пострадавшему необходимо зафиксировать повреждения тела и определить, какой ущерб нанесен здоровью. Это понадобится в дальнейшем, когда нужно будет взыскать деньги на лечение.

«В наше время у каждого человека есть телефон в руках, нужно все-таки постараться зафиксировать непосредственно самого гражданина, как он выглядит. Это нужно для того, чтобы потом можно было его найти. Человек не будет демонстрировать паспорт или сообщать какие-то свои данные, поэтому нужно зафиксировать его на видео», — говорит эксперт.

Видео будет особенно полезно, если самокатчик просто покинет место происшествия, как это уже бывало в Казани.

Затем необходимо обратиться в полицию. Компетентные органы смогут установить лихого ездока по камерам уличного наблюдения, а также запросить информацию о геолокации у арендодателя электросамокатов. Это позволит установить человека, а также отследить весь его маршрут.

Если обратиться в службу 112 сразу после наезда, то первыми на место прибудут медики. По аналогии с ДТП с незначительно пострадавшими сотрудники полиции, как правило, не спешат на подобные вызовы и работают постфактум.

Если человек в сознании, способен двигаться самостоятельно, у него нет серьезных повреждений то полицейские прибудут с учетом своей загруженности. Кроме того, если сотрудники МВД будут реагировать на каждый такой вызов, то не хватит экипажей на действительно опасные ситуации.

Почти у каждого человека при себе есть какой-либо гаджет, который стоит денег. Если он пострадал, то, как и в случае с травмами организма, возмещение нужно требовать со стороны наехавшего. Это опять же надо делать через полицию.

На данный момент нет разницы, где сбит пешеход — на тротуаре или на специальной велодорожке, рассматриваться эти случаи будут одинаково.

Советы врача

Нейрохирург Республиканской клинической больницы (РКБ) Вадим Латыпов рекомендует при осмотре человека, которого сбил ездок на электросамокате, обратить внимание на видимые повреждения, такие как отеки и ссадины. Если пациент в сознании, то можно спросить о его самочувствии и состоянии. Если же без сознания — сразу вызывать «скорую помощь».

«Самое страшное, чего можно бояться, — травма головы. Уже было несколько летальных исходов, когда человек получал травму головы именно от самоката. Помимо этого, возможны перелом рук, ног, а также ссадины и ушибы», — отметил врач.

При сотрясении человек теряет сознание, а после того, как придет в себя, испытывает сильные головные боли и тошноту. Медик отмечает, что такое состояние у человека отмечается с первых минут.

Если же повреждения не критичны и человек может сам передвигаться, находится в сознании и не испытывает серьезных болей — можно сопроводить его в ближайший травмпункт, медпункт (они есть в некоторых общественных местах) или же доставить в больницу. Однако не стоит забывать совет адвокат — в случае, если потребуется компенсация, все равно придется устанавливать нарушителя.

А самим арендаторам электротранспорта врач напоминает, что управляющий самокатом может получить в том числе и травму спины — в РКБ уже попадали пациенты, которые пытались скатиться на электросамокате по лестнице, что привело к печальным последствиям.

Страховка

При аренде самокатов Whoosh пользователь может также оформить страховку. Оно обойдется в 35 рублей — надо только согласиться оформить ее в приложении.

В самой компании «Казанским ведомостям» рассказали, что инциденты случаются только в 0,01% поездок.

«Самые тяжелые травмы связаны с нарушением правил пользования электросамокатом: поездками вдвоем или в состоянии опьянения, передачей управления несовершеннолетнему, движением по автодорогам, выездами на дороги без спешивания на перекрестках. На аварийность влияет не скорость, а нарушение правил использования электросамоката и потеря пользователем бдительности», — отмечает прокатчик.

Страхование распространяется на ситуации, когда нанесен ущерб здоровью и имуществу не только того, кто управлял электросамокатом, но и того, кто мог пострадать от его действий. Страховка покрывает до 500 тыс. рублей ущерба здоровью того, кто арендовал самокат, и до 100 тыс. рублей ущерба имуществу. В случае с третьими лицами страховка покрывает до 300 тыс. рублей любого ущерба.

«Страховая сумма выплачивается вне зависимости от причин: есть ущерб — будет выплата», — указывают в компании.

Также прокатчик отмечает, что, если ему становится известно об инциденте, но пользователь не обратился в страховую за компенсацией, компания связывается с ним, помогает составить заявку и сопровождает процесс получения компенсации.