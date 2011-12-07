Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин ответит на вопросы татарстанцев в рамках декады приемов граждан, которая состоится на площадке Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Эфир с министром запланирован на 3 декабря в 10:00 в инстаграм – аккаунте Приемной по вопросам дошкольного и школьного образования в республике. Также к нему присоединиться депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Павлова.

Напоминаем, что с 1 по 10 декабря эксперты обсудят меры соцподдержки людей с ОВЗ, вопросы образования, качества предоставления услуг и вопросы правовой защиты граждан в социальной сети Инстаграм (opriemnaya116). Кроме того, посредством канала Zoom спикеры будут говорить об общественной занятости молодежи в республике.

Также в течение Декады пройдут горячие линии по вопросам ЖКХ, лекарственного обеспечения и оказания лечебно– профилактической помощи.

Тематические приемы граждан будут вестись по телефону 8 (843)-238-1000, в WhatsApp (8-987-205-00-63) и по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).