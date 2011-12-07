В Татарстане многодетная мать задолжала почти 1,5 млн алиментов

В Татарстане многодетная мать задолжала на содержание пятерых детей почти 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Ведомство установило, что с ноября 2013 года 40-летняя жительница Аксубаевского района РТ должна была выплачивать 50% своего заработка на алименты. Однако от уплаты она уклонялась, помогать детям не хотела и не устроилась на работу. За это время долг женщины на содержание пятерых детей превысил 1,4 млн рублей.

Суд признал женщину виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно» и назначил наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием заработка 10%.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах местного жителя заставили вспомнить о ребенке, наложив административный арест.

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