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В Уфу прибыл рейс из Пхукета с татарстанцами

Власти республики организовали автобусную перевозку татарстанцев на родину.

В Уфу прибыл самолет с туристами из Пхукета со 116 туристами из Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Оренбургской, Ульяновской и Нижегородской областей, сообщает ИА «Башинформ».

«Все туристы были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. У терминала жителей республики ждали специально подготовленные автобусы, на которых их отвезли в обсерватор», — рассказали в издании.

Власти Татарстана, Удмуртии, Оренбургской, Ульяновской и Нижегородской областей забрали своих туристов на автобусах и перевезли в регионы. 37 пассажиров отправились в Екатеринбург на том же самолете.

КВ
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