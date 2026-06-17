Жак Сиве не перейдёт в «Анже»

Клуб французской Лиги 1 «Анже» отказался от планов по трансферу нападающего «Рубина» Жака Сиве. Об этом в своём микроблоге сообщил журналист Мохамед Тубаше-Тер. При этом инсайдер утверждает, что форвард получил одобрение от селекционной службы «Ниццы», однако решение о его возможном трансфере будет принимать главный тренер команды Клод Пюэль.

Сиве присоединился к «Рубину» в сентябре 2025 года, за трансфер француза «Рубин» заплатил 2,5 млн евро. В 19 играх чемпионата страны форвард отличился дважды, а ещё один раз сделал результативную передачу. За этот промежуток времени его рыночная стоимость снизилась с 3 до 2,5 млн евро.