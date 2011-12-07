Передвижная выставка Национального музея РТ едет в Кайбицы

5 февраля 2020 года в Музее Кайбицкого края откроется выставка «Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сообщается на сайте Нацмузея РТ. Передвижная экспозиция сформирована из фондов Национального музея РТ и посвящена подвигу наших земляков на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Фотографии, письма, грамоты раскрывают перед сегодняшними зрителями сложности фронтовых будней и жизни в тылу, где ковалась победа. Промышленные предприятия Татарстана, и предприятия, эвакуированные в нашу республику, поставляли фронту оружие, боеприпасы и обмундирование, продукцию для фронта и тыла. Также «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани пройдет выставка Tatarstan Hospitality Expo.