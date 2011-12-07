Три модельных муниципальных библиотеки откроется в Татарстане

Модельные муниципальные библиотеки будут созданы на базе центральной библиотеки Спасского района, Чернышевской сельской библиотеки Высокогорского района и Новокырлайской сельской библиотеки Арского района, Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова во время встречи с журналистами, прошедшей в формате онлайн.

Финансируется проект за счет федерального бюджета. Его общая сумма составляет 20 миллионов рублей. Денежные средства в Министерство культуры РТ поступили 29 апреля 2020 года и переданы муниципальным районам. Открытие модельных библиотек запланировано на 1 октября текущего года.