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Три модельных муниципальных библиотеки откроется в Татарстане

Финансируется проект за счет федерального бюджета.

Модельные муниципальные библиотеки будут созданы на базе центральной библиотеки Спасского района, Чернышевской сельской библиотеки Высокогорского района и Новокырлайской сельской библиотеки Арского района, Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова во время встречи с журналистами, прошедшей в формате онлайн.

Финансируется проект за счет федерального бюджета. Его общая сумма составляет 20 миллионов рублей. Денежные средства в Министерство культуры РТ поступили 29 апреля 2020 года и переданы муниципальным районам. Открытие модельных библиотек запланировано на 1 октября текущего года.

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