Восемь групп одного из институтов КФУ перевели на дистанционное обучение

Восемь групп института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) КФУ перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе вуза.

«В связи с выявлением единичных случаев положительного результата ПЦР-теста восемь групп сейчас переведены на дистанционный формат обучения в целях недопущения распространения инфекции», — говорится в сообщении.

Группы, в которых у одного из обучающихся выявляют COVID-19, отправляются на двухнедельный «дистант».

В КФУ выпустили специальные рекомендации по организации учебного процесса при коронавирусе, а преподавателями разрешено проводить пары на электронных платформах. Перевод всего университета на оффлайн-режим не планируется, отметили в университете.

Ранее «КВ» сообщали, что КФУ потратит 83,1 млн рублей на покупку комплекса для исследования нефти.