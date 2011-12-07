Восемь групп одного из институтов КФУ перевели на дистанционное обучение

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Восемь групп института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) КФУ перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе вуза.
«В связи с выявлением единичных случаев положительного результата ПЦР-теста восемь групп сейчас переведены на дистанционный формат обучения в целях недопущения распространения инфекции», — говорится в сообщении.
Группы, в которых у одного из обучающихся выявляют COVID-19, отправляются на двухнедельный «дистант».
В КФУ выпустили специальные рекомендации по организации учебного процесса при коронавирусе, а преподавателями разрешено проводить пары на электронных платформах. Перевод всего университета на оффлайн-режим не планируется, отметили в университете.
Ранее «КВ» сообщали, что КФУ потратит 83,1 млн рублей на покупку комплекса для исследования нефти.