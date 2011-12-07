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Началась веселая Сырная неделя

Масленица отмечается за неделю до Великого поста, первый день которого начинается за семь недель до Пасхи. Нынче православные Пасху будут праздновать 28 апреля. Значит, Масленая неделя проходит с 4 по 10 марта, а Великий пост начнется 11 марта. О народных традициях, связанных с Масленицей, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.
Масленица может праздноваться как зимой, так и весной, поэтому говорить, что праздник является проводами зимы, нельзя.Все семь дней Масленицы называются Сырной неделей - уже нельзя есть мясные блюда, но разрешается молоко, сыр, масло, рыба. Это время подготовки к Великому посту. Все дни Масленой недели угощаются румяными блинами. Круглый блин символизирует солнце, с которым связана надежда на отличный урожай. Дети в Масленицу развлекались и, дуя в свистульки, зазывали из теплых краев перелетных птиц. Также по народному обычаю дети устраивали потешную драку лаптями, тем самым торопя приход тепла.У каждого из дней Масленицы есть свое название и предназначение.Понедельник открывает так называемую узкую Масленицу - первую половину недели, в которой работа по хозяйству пока разрешается. По обычаю, в первый день встречаются сваты на территории дома невестки. Саму ее с раннего утра отправляют к родителям, а вечером свекор со свекровью приходят за ней и заодно договариваются о месте общего гулянья. С самого утра хозяйки приступают к выпеканию блинов. Первый полагается вручить бедным соседям, чтобы они помянули усопших. В понедельник завершается строительство снежных городков, качелей и балаганов для массового праздника. Из соломы и старой одежды мастерят чучело Масленицы, которое всю неделю возят по улицам на санях, а сжигают в Прощеное воскресенье. Вторник, 5 марта называется Заигрыш. Парни и девушки в этот день катаются с горок, ходят в гости на блины и так узнают друг друга. Родители этому не препятствуют, в старину молодых было принято сватать на Масленой неделе. Венчание в Великий пост церковь запрещает, свадьба обычно играется на Красную горку - первое воскресенье после Пасхи. Нынче Красная горка выпадает на 5 мая. Лакомки - третий день Масленой недели. В этот день теща встречает зятя и его друзей богатым угощением, а сама наблюдает за зятем. По его вкусовым пристрастиям определяет характер. Тянется зятек за блинами с соленой начинкой - характер у него непростой. Любители же сладкого будут в жизни мягкие и ласковые.Четверг - Разгуляй, первый день широкой Масленицы, с которого прекращаются все хозяйственные работы и начинается широкое гулянье. И молодые, и старые выходили на улицу, чтобы покататься на санях, понаблюдать за кулачными боями, битвами за снежные городки или стать их участниками, поколядовать. В этот день жгли ритуальные костры и прыгали через них.Пятницу называют Тещиными вечерками. Зять принимает гостей - тещу с подругами. За столом звучат звонкие песни, добрые советы по поводу семейной жизни. День сестер мужа приходится на субботу - их на Золовкины посиделки приглашают к себе молодые невестки. Принято не только угощать золовок блинами, но и делать им подарки - задабривать.  Последний день Масленой недели наступит в воскресенье - это знаменитые проводы Масленицы. Чучело ее на санях везут в поле как масленичный поезд. Там чучело сжигают - устраивают ритуальные «похороны». Пепел развеивают по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента зима должна уйти, уступив права солнечной и теплой весне.В христианской традиции на проводы Масленицы приходится Прощеное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощение за все обиды прошедшего года.
КВ
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