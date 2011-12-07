Началась веселая Сырная неделя

Масленица может праздноваться как зимой, так и весной, поэтому говорить, что праздник является проводами зимы, нельзя.Все семь дней Масленицы называются Сырной неделей - уже нельзя есть мясные блюда, но разрешается молоко, сыр, масло, рыба. Это время подготовки к Великому посту. Все дни Масленой недели угощаются румяными блинами. Круглый блин символизирует солнце, с которым связана надежда на отличный урожай. Дети в Масленицу развлекались и, дуя в свистульки, зазывали из теплых краев перелетных птиц. Также по народному обычаю дети устраивали потешную драку лаптями, тем самым торопя приход тепла.У каждого из дней Масленицы есть свое название и предназначение.Понедельник открывает так называемую узкую Масленицу - первую половину недели, в которой работа по хозяйству пока разрешается. По обычаю, в первый день встречаются сваты на территории дома невестки. Саму ее с раннего утра отправляют к родителям, а вечером свекор со свекровью приходят за ней и заодно договариваются о месте общего гулянья. С самого утра хозяйки приступают к выпеканию блинов. Первый полагается вручить бедным соседям, чтобы они помянули усопших. В понедельник завершается строительство снежных городков, качелей и балаганов для массового праздника. Из соломы и старой одежды мастерят чучело Масленицы, которое всю неделю возят по улицам на санях, а сжигают в Прощеное воскресенье. Вторник, 5 марта называется Заигрыш. Парни и девушки в этот день катаются с горок, ходят в гости на блины и так узнают друг друга. Родители этому не препятствуют, в старину молодых было принято сватать на Масленой неделе. Венчание в Великий пост церковь запрещает, свадьба обычно играется на Красную горку - первое воскресенье после Пасхи. Нынче Красная горка выпадает на 5 мая. Лакомки - третий день Масленой недели. В этот день теща встречает зятя и его друзей богатым угощением, а сама наблюдает за зятем. По его вкусовым пристрастиям определяет характер. Тянется зятек за блинами с соленой начинкой - характер у него непростой. Любители же сладкого будут в жизни мягкие и ласковые.Четверг - Разгуляй, первый день широкой Масленицы, с которого прекращаются все хозяйственные работы и начинается широкое гулянье. И молодые, и старые выходили на улицу, чтобы покататься на санях, понаблюдать за кулачными боями, битвами за снежные городки или стать их участниками, поколядовать. В этот день жгли ритуальные костры и прыгали через них.Пятницу называют Тещиными вечерками. Зять принимает гостей - тещу с подругами. За столом звучат звонкие песни, добрые советы по поводу семейной жизни. День сестер мужа приходится на субботу - их на Золовкины посиделки приглашают к себе молодые невестки. Принято не только угощать золовок блинами, но и делать им подарки - задабривать. Последний день Масленой недели наступит в воскресенье - это знаменитые проводы Масленицы. Чучело ее на санях везут в поле как масленичный поезд. Там чучело сжигают - устраивают ритуальные «похороны». Пепел развеивают по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента зима должна уйти, уступив права солнечной и теплой весне.В христианской традиции на проводы Масленицы приходится Прощеное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощение за все обиды прошедшего года.