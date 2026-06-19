Марвин Чуни проведет сезон в чемпионате Словении

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Спорт
19 июня 2026  13:22
Автор:
Игорь Вагнер

«Рубин» отправил в очередную аренду 24-летнего албанского нападающего Марвина Чуни – ближайший сезон игрок проведёт в составе словенской «Олимпии». В чемпионате 2025/26 «Олимпия» финишировала на четвёртом месте, оставшись вне зоны еврокубков, а в кубке страны вылетела на стадии ¼ финала от команды подэлитного дивизиона «Гросуплье».

Чуни перешёл в «Рубин» в сентябре 2024 года за 2 млн евро. За казанский клуб он успел провести 14 матчей, после чего поиграл в аренде за «Сампдорию» и «Бари». Аренда игрока обойдётся «Олимпии» в 150 тысяч евро.

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