В Казани онкологи удалили опухоль почки с тромбом длиной 12 сантиметров

Хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М.З. Сигала провели сложную операцию пациенту с крупной опухолью правой почки, которая была обнаружена во время планового обследования. Новообразование достигло почти 12 сантиметров, орган полностью утратил функцию.

Основную угрозу представлял не сам рак, а тромб из опухолевых клеток, врастающий в нижнюю полую вену — крупнейший сосуд организма. Его длина также составила 12 сантиметров — тромб почти перекрыл просвет и нарушал кровоток. Задача хирургов заключалась в удалении почки вместе с опухолью, извлечении тромба и восстановлении целостности сосуда с сохранением нормального кровоснабжения от здоровой почки.

Для подготовки к вмешательству врачи провели ангиографию, что позволило детально спланировать ход операции. После успешного удаления пораженной почки, тромба и восстановления сосуда пациента выписали, сейчас он проходит восстановительный период.