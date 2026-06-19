Федеральные спикеры выступят на лектории Дня молодежи в Казани

27 июня в казанском экстрим-парке «УРАМ» пройдет День молодежи. Помимо спортивных, творческих и интерактивных площадок, организаторы подготовили насыщенную образовательную программу с участием федеральных экспертов.

Маркетолог Дмитрий Яковлев расскажет, как превращать интерес аудитории в реальные продажи и строить эффективные стратегии. Медиахудожница Лиза Ливада обсудит роль нейросетей в современном искусстве, дизайне и контент-создании. Предприниматель и блогер Тимур Далгатов (Тима Фермер) поделится историей развития своего хозяйства и объяснит, почему жизнь на земле становится новым «люксом». Комик и подкастер Сергей Мезенцев поговорит о том, как контролируемое «дурачество» помогает бороться с выгоранием и находить креативные решения.

Фестиваль объединит молодежь, студентов, активистов и всех, кто интересуется самореализацией, бизнесом и общественной деятельностью.