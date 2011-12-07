«Кадровый резерв» - территория молодых лидеров

Корреспондент «КВ» пообщалась с одним из выпускников «КР» Никитой Бурмистровым, автором программы «Архинаследие».

— Никита, что представляет собой «Архинаследие»?

— Это YouTube-канал. Он был создан для популяризации объектов культурного наследия Татарстана. Идею предложила Алла Абросимова — председатель молодежного правительства РТ. Аналогов такого канала в республике не имелось. Темы для выпусков искали в интернете. Смотрели, что популярно и интересно людям. Основная сложность при создании ролика заключается в написании качественного сценария. Важно не только указать на существующую проблему, но и предложить решение.

— Чем стал для вас проект «Кадровый резерв»?

— Встречей с новыми интересными людьми, с сообществом схожих по духу активистов, обладающих общими ценностями и целями.

— Для чего, по вашему мнению, нужна эта программа?

— Для создания эффективной управленческой команды и объединения молодых людей, обладающих лидерскими качествами. Именно они сформируют будущее Татарстана.

— Изменилась ли ваша жизнь после проекта?

— Кардинальных перемен не было. Но появилось искреннее желание трудиться на благо общества.

— Как вы считаете, пригодится ли вам опыт, полученный во время участия в проекте?

— Тема кадрового резерва сейчас очень популярна. Это действительно стоящее начинание. Здесь можно получить множество полезных знаний и овладеть управленческими навыками. Где бы вы ни нашли себя в будущем, приобретенные умения будут полезны.

— С чем связываете свое будущее?

— Сейчас занимаюсь проектированием малоэтажных строений. В основном это частные дома и банные комплексы. Наверное, буду оказывать строительные услуги.

— Участники проекта — друзья или соперники?

— Одним из огромных плюсов проекта считаю следование принципам командообразования. Мне посчастливилось собрать вокруг себя уникальных людей. Многие участники стали хорошими друзьями. Мы поддерживаем связь, периодически встречаемся, присоединяемся к другим конкурсам.

— Что бы вы изменили в плане организации мероприятий?

— На момент моего прихода в «КР» проекту исполнилось уже 8 лет. Все работало как отлаженный механизм и проводилось на высочайшем уровне. Но даже теперь проект не перестает развиваться. Грамотно выстроена заявочная кампания, создан информативный сайт.

— Какими качествами необходимо обладать, чтобы стать лауреатом проекта?

— Достаточно просто выполнять все поставленные перед тобой задачи.

— Какие у вас хобби?

— Увлекаюсь спортом, катаюсь на сноуборде. Конечно, сейчас только ленивый на нем не катается! Еще играю в футбол и баскетбол. С недавнего времени пристрастился к беговым лыжам.

— Есть ли у вас жизненный девиз?

— Как такового нет. Но стараюсь придерживаться правила «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе».

Кстати

За десять лет существования «КР» было обучено около 2100 человек. Из них 200 приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти РТ.