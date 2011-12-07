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В Казани осудили местную жительницу, укравшую столовые приборы

Женщина пыталась вынести два набора из крупного магазина.
58-летняя жительница Казани признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Было установлено, что в январе этого года гражданка попыталась вынести из крупного магазина на проспекте Победы два столовых набора. Женщина положила их в тележку, прикрыла верхней одеждой и попыталась вывезти, но была остановлена охранником. Стоимость похищенного составила 5 тыс. рублей. Гражданка отделалась штрафом в 6 тыс. рублей.
КВ
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