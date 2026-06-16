В РКОД РТ освоили сложную биопсию труднодоступных опухолей

Специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана внедрили методику стереотаксической биопсии для новообразований сложной локализации. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев в своем телеграм-канале.

Процедуру провели двум пациентам с легочными опухолями размером около сантиметра. В одном случае образование находилось в непосредственной близости от ребра, в другом — рядом с сердечной мышцей. В подобных ситуациях ключевое значение имеет предельная точность введения иглы, чтобы минимизировать травматизацию соседних структур и избежать осложнений.

Как пояснил глава Минздрава, биопсия легких сопряжена с рядом трудностей: легочная ткань насыщена воздухом, а ультразвук не позволяет визуализировать мелкие очаги. Решить эту проблему помогают современные навигационные системы, обеспечивающие высокую точность позиционирования.

В онкодиспансере вмешательство выполняют на ангиографическом комплексе с плоскодетекторным компьютерным томографом и специальным ПО. Технология позволяет построить трехмерную модель траектории движения иглы и достичь новообразования даже в анатомически сложных зонах.