Фантастический прогноз на 2019 год: каким видел его 35 лет назад известный фантаст?

В их произведениях самые смелые фантазии причудливым образом сплетались с передовыми достижениями современной науки, рисуя оптимистичные картинки светлого будущего либо, напротив, ужасающие и гнетущие пейзажи неизбежной катастрофы, к которой движется человечество. Первопроходцы жанра, такие как Жюль Верн и Герберт Уэллс, нередко высмеивались за свои идеи современниками, однако много из придуманного ими было воплощено изобретателями в ближайшие десятилетия.Один из наиболее знаковых фантастов мировой литературы, родившийся в 1920 году в Смоленской губернии РСФСР и закончивший свою жизнь гражданином США в 1992 году, - Айзек Азимов. В своих произведениях он сделал немало прогнозов на будущее человечества, в частности, сформулировал знаменитые три закона робототехники, которыми, по мнению Азимова, человек должен руководствоваться, создавая и используя машины, способные к самостоятельным действиям.В канун наступления 1984 года в канадской газете The Star вышла статья Азимова, в которой он описывал мир, каким он его видит, спустя 35 лет - в 2019 году. Временной отрезок выбран не случайно и был связан с наступлением 1984 года - временем действия романа «1984», знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла, написанной 35 годами ранее - в 1949 году.Итак, давайте сравним 2019 год в воображении Азимова с тем, что видим мы, современники.Компьютер в каждом утюге и робот в каждом домеПредпоследнее десятилетие XX века стало временем бума для развития электроники и компьютеров. Азимов небезосновательно считал, что роботы и компьютеры не просто проникнут во все области деятельности, но и станут частью привычного быта.Писатель оказался прав лишь отчасти. Что касается компьютеров, то здесь попадание стопроцентное. Они не только настолько миниатюрны, что помещаются на ладони, но и стали куда проще в обращении современных Азимову - тогда пользоваться компьютером могли в основном специалисты.А вот роботы в нашей жизни не заняли такой важной роли. Да, они нашли широкое распространение в производстве, автоматизируя огромное количество операций. А вот в быту роботов встречается куда меньше. Если говорить об изделиях, воплощенных в металле, то речь идет в основном о домашних роботах-пылесосах. Остальные роботы - это те же компьютерные программы, выполняющие роль так называемого умного дома.Образование и профессииЗато куда более точным оказался прогноз Азимова о том, что бурная компьютеризация приведет к кардинальным изменениям в области образования и рынка труда, как это произошло во времена промышленной революции. По мнению фантаста, столь стремительные изменения, что несло развитие электроники, породят поколение, которое попросту не будет поспевать за прогрессом. И такие явления наблюдали все развитые страны. Как и предполагал Азимов, с каждым годом исчезает все больше профессий, вместо которых появляются новые.Впрочем, небольшую промашку Азимов допустил и здесь. По его мнению, со временем компьютер может полностью заменить живого учителя, но этого не произошло.Лунные городаФантасты прошлого века грезили космосом даже больше, чем остальное человечество. Их оптимизм в этой области рисовал колонии на Марсе и спутниках Юпитера, а то и полеты к другим звездам. Азимов в своей статье был чуть скромнее, однако прогнозировал вынесение крупных производств на орбиту Земли и даже создание добывающей станции на Луне.Увы, здесь Азимов немного промахнулся. Космос оказался экономически дорог для человечества. Да, научные зонды посетили многие места Солнечной системы, а орбиту Земли густо усеяли спутники, но используются они в коммуникационных, научных и оборонных целях.ЭкологияОбеспокоенность проблемами, вызываемыми загрязнением окружающей среды, - тенденция отнюдь не XXI века, а возникла куда ранее. Так и Азимов считал, что экологические проблемы неизбежно станут одними из главных в наше время. Впрочем, он оставался оптимистом, считая, что наука будущего сумеет справиться с ними. Увы, реальность куда менее радужна, а ученые продолжают биться над обращением вспять губительных процессов.Хорошая новостьМы живы. Одной из главных катастроф возможного будущего пожилой фантаст видел потенциальную ядерную войну между сверхдержавами. Понять его было несложно - холодная война в то время еще была реальностью, пугая современников потенциальной эскалацией конфликта. Однако же Азимов надеялся на благоразумие человечества, способного предсказать последствия новой мировой войны, и к счастью, оказался прав.Впрочем, мира во всем мире, как на то надеялся Азимов, не случилось. Фантаст считал, что человечество объединится под единым мировым правительством. Впрочем, не нужно считать его совсем уж мечтателем. Расчет его строился на том, что люди в будущем столкнутся с такими проблемами, какие смогут решить лишь сообща. Равно как и на мирное сосуществование всех людей в мире он надеялся не от того, что наивно полагал - люди будущего станут добрее, а рассчитывая на их здравый смысл. И в этот прогноз очень хочется верить.