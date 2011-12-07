На капитальный ремонт «Тасмы» в Казани потратят 37 миллионов рублей

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Заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов сообщил, что на капитальный ремонт спортивного зала для занятий дзюдо в Казани потратят 37 миллионов рублей.
Cейчас в «Тасме» начаты работы по ремонту зала и стадиона. На эти цели из федерального бюджета выделили 37 млн рублей, еще около 20 млн – на замену старых дорожек из резиновой крошки на профессиональное покрытие. Сообщается, что работы на крыше уже завершены.
Кроме того, в спортивную школу планируют закупить необходимый инвентарь.