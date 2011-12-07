Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На капитальный ремонт «Тасмы» в Казани потратят 37 миллионов рублей

Еще около 20 млн – на замену старых дорожек из резиновой крошки на профессиональное покрытие.

Заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов сообщил, что на капитальный ремонт спортивного зала для занятий дзюдо в Казани потратят 37 миллионов рублей.

Cейчас в «Тасме» начаты работы по ремонту зала и стадиона. На эти цели из федерального бюджета выделили 37 млн рублей, еще около 20 млн – на замену старых дорожек из резиновой крошки на профессиональное покрытие. Сообщается, что работы на крыше уже завершены.

Кроме того, в спортивную школу планируют закупить необходимый инвентарь.

КВ
Лента новостей