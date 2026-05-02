Более 400 млн рублей выделят на ремонт дорог в Татарстане

Из республиканского бюджета направят 461,1 млн рублей на ремонт дорожного покрытия. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.

Согласно документации, 197,1 млн рублей пойдут на капитальный ремонт трассы «Заинск — Бухарай». Эти средства позволят привести в порядок участок длиной 3 километра. Завершить работы подрядчик обязан до 22 октября 2027 года.

Еще 214 млн рублей выделены на восстановление дорожных отрезков общей протяженностью 7,5 километра в Верхнеуслонском районе. Там ремонт планируется закончить уже в октябре текущего года.

Кроме того, 50 млн рублей заложены на ремонт дорог в Зеленодольском районе, где обновят 4,8 километра покрытия. Работы также завершатся в октябре 2026 года.