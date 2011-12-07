Минсельхозпрод РТ предложил фермерам агрострахование

Замглавы сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов предложил фермерам республики задуматься о будущем урожае и обеспечиться агрострахованием, которое поддерживается и субсидируется Минсельхозпродом РТ. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«К примеру, если средняя стоимость страхового полиса на 1 га — 800 руб., то аграрий платит только 50% — 400 руб., (субсидию в размере 400 руб. получает страховая компания), а в рамках несвязной поддержки (для малых форм хозяйствования) дополнительно просубсидируется 594 руб. Таким образом, агрострахование защитит фермера, но при этом не будет стоить для него ни одного рубля, и даже даст возможность получить дополнительную поддержку» — пояснили в сообщении.

Проконсультироваться по данному вопросу господдержки можно в ведомстве по телефону колл-центра 8-800-444-16-70.