Украшения, наряды и оружие: в Нацмузее прошла выставка декоративно-прикладного искусства народов Якутии

В Национальном музее РТ открылась выставка «Уус уонна Иис» в рамках культурной программы «Дни Республики Саха в Республике Татарстан». На ней представлены экспонаты Якутского музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского и коллекции выдающегося тюрколога Николая Катанова. Центральное место выставки посвящено якутскому традиционному празднику Ысыах — празднику летнего солнцестояния.

На экспозиции представлены символы якутской культуры — чаши с различными орнаментальными узорами, национальные одеяния коренных народов Якутии, серебряные женские и мужские украшения XIX–XX вв., а также нарядное убранство верхового коня. Значимое место занимают изделия современных народных мастеров: хомус, якутские ножи, изделия из кости и другие уникальные экспонаты.

Выставка стала одним из мероприятий Дней Якутии в Татарстане, которые проходят с 8 по 13 июня. При её подготовке обнаружилась интересная находка, которая оказалась сюрпризом для Национального музея.

«Благодаря коллегам из Якутии выяснилось, что шуба из фондов нашего музея не просто национальная одежда северных народов, а она принадлежала жене Алексея Кулаковского, основоположника якутской литературы», — поделилась неожиданным открытием руководитель музея Алиса Вяткина, показывая фотографию супруги писателя в этой шубе.

На открытии всю красоту звучания якутского варгана (хомуса) продемонстрировала руководитель этногруппы «Айархаан», народная артистка Якутии Альбина Дегтярева, исполнив композицию «Легенда о серединном мире», сочетая игру на инструменте с имитацией голосов животных и птиц посредством горлового пения.

Прекрасный подарок главному музею Татарстана сделал известный художник-косторез Константин Мамонтов — заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), профессор Арктического института культуры и искусств. Он подарил своё изделие — композицию «На вечной мерзлоте», выполненную из кости, рога и красного дерева.

«Я уже 55 лет вырезаю из бивней мамонта. Сам езжу за ними, потому что у нас их много — это распространенный материал. Я впервые побывал в Казани — это удивительный город, и для меня большая честь подарить Национальному музею свою работу», — рассказал Мамонтов.

Также посетители смогут увидеть среди экспонатов комароопахалки из конских волос, серебряные серьги, браслеты и наспинные украшения, декоративно исполненные стремена, традиционную одежду эвенков и чорооны — особые чаши, символ якутской культуры.

Особенного внимания среди экспонатов заслуживают гравированные снеговые очки XIX века. Они выкованы из серебра, а вместо линз — серебряные пластины с небольшим вырезом, чтобы носящий их путешественник мог видеть дорогу, не боясь ослепнуть от яркого солнца.

«Мы сегодня пришли к тому времени, когда, как говорил Чингисхан, пора собирать камни. Долгое время Якутия была краем, куда приезжали только исследователи. Сегодня вам мы привезли живую книгу о Якутии. Мы сократили расстояние между нами: необязательно лететь в Якутск, можно найти произведения наших писателей в переводе в вашей библиотеке. Давайте жить вместе, добиваться большего и радоваться жизни», — отметил Юрий Куприянов.

Также он рассказал, что будет ждать в следующем году делегацию из Татарстана к 100-летию создания Якутской ССР.

«Мне очень нравится название вашего Министерства культуры — оно очень красивое, емкое, правильное. Я считаю, что это главная цель — сохранение духовных ценностей. Я восхищаюсь и лично вами: во всем сквозит правильная постановка задачи и вопросов», — призналась в ответ министр культуры РТ Ирада Аюпова и подчеркнула, что у народов Якутии и РТ много общего.