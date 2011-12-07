Татарстанский УФАС рассказал, за продажу каких деталей завёл дело на КВЗ

Казанский вертолётный завод нарушил антимонопольное законодательство, закупая клеевую пленку. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе Татарстанского УФАС России.

«Признаки нарушения в действиях Казанского вертолётного завода выявлены в результате проведения Татарстанским УФАС России контрольно-надзорных мероприятий на предмет соблюдений требований законодательства. Речь идёт о клеевой плёнке, разделительных плёнках, связующей политетрафлорэтиленовой (тефлоновой) ленте, установке для изготовления однонаправленной стеклоленты и гибридной стеклоуглеленты, а также радионавигационного оборудования», — говорится в сообщении.

Там же отметили, что давать оценку действиям ответчика по делу на этапе возбуждения антимонопольного расследования преждевременно.

«Выявленные признаки нарушения законодательства будут исследоваться в ходе рассмотрения дела, в том числе с учётом тех данных, которые будут представлены Казанским вертолётным заводом. Вопрос о применении мер ответственности будет решаться по итогам рассмотрения дела и вынесения решения по нему», — заключили в УФАС.

Ранее в холдинге «Вертолеты России» заявили, что нарушений со стороны завода пока нет.

Напомним, что антимонопольное ведомство установило, что завод закупал комплектующие для производства вертолетов без конкурса.