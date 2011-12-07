Татарстанцу дали 15 лет строгого режима за убийство подростка

Верховный суд Татарстана закрыл дело 9-летней давности. Участника ОПГ «Седьмовские» Алексея Назарова признали виновным. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Разбирательство началось еще летом 2011 года. Тогда в Казани между двумя местными группировками «Седьмовские» и «Первомайские» произошла стычка. Выяснять отношения обе стороны решили с охотничьими ружьями, арматурой и травматическими пистолетами.

В момент разборок несколько лиц из «седьмовских» решив, что в приехавшей машине сидят члены противоборствующей группировки, открыли огонь. В авто же на тот момент находились двое подростков, один получил тяжелые ранения. Второго спасти не удалось.

Спустя два года некоторым участникам группировки уже вынесли приговор. Назаров предстал перед судом лишь в июне этого года. Так, присяжные признали 49-летнего подсудимого виновным в убийстве, покушении на убийство, а также умышленном повреждении чужого имущества. Согласившись с их гособвинением, суд назначил Назарову наказание в виде 15 лет строгого режима.