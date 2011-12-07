Казанцы начинают осваивать новый вид знакомства - в турпоходах

Где найти? Есть у меня подруга Камилла. Женщина-педагог 32 лет. Вроде бы все при ней: ум, красота, обаяние. Но личная жизнь никак не складывается. По советам знакомых Камилла решила обратиться к свахе. Будучи любительницей активного отдыха, заинтересовалась знакомствами в туристических походах. Изучив волнующий ее вопрос в интернете, пожаловалась мне, что не может найти в Казани ничего подходящего. Из лучших побуждений я решила подключиться к поиску информации. Посетив многочисленные сайты брачных агентств и пообщавшись со свахами в социальных сетях, пришла к выводу, что в поход с целью поиска суженого лучше отправляться… из Москвы. Там этот вид туристического сервиса давно отработан и поставлен на поток. Как у них? Представившись одинокой дамой чуть за 30, через онлайн-чат обратилась к менеджеру столичной службы знакомств, специализирующейся на организации романтических путешествий. Инструктор Анна рассказала мне следующее: — Возраст участников наших походов самый разный: от 18 до 70 лет, в среднем около 40. К нам присоединяются представители разных регионов. Более того, сами собой формируются группы постоянных участников. Людей объединяют общие интересы и взгляды на жизнь. Из года в год такие активисты расширяют географию маршрутов. Многие из них уже состоят в супружеских отношениях. Выясняю, что в состав каждой команды входит от 10 до 25 человек. Инструкторы стараются подбирать людей, близких по возрасту. И так, чтобы мужчин и женщин было примерно равное количество. Путешествуют активисты всюду: от России до дальнего зарубежья. Представляется возможность посетить Кавказ, Карелию, Финляндию и даже… Марокко. Стоимость тура варьируется от 1,5 до 170 тысяч рублей, не считая расходов на дорогу. — До места старта участники добираются самостоятельно, — сообщила Анна. — Руководитель группы проводит инструктаж, туристы отправляются в путь. Мы предлагаем направления как для начинающих туристов (пешие прогулки, размещение в гостинице или на турбазе), так и для опытных путешественников (ночевка в палатках, сплав, скалолазание или рыбалка). Помимо всего прочего, любой желающий может отправиться в путь на велосипеде или верхом на лошади. Главное — не переоценить свои силы. Походы длятся от двух до четырнадцати дней. — А каковы шансы встретить любовь на маршруте? — поинтересовалась я. — Очень высокие. Откровенно говоря, большинство наших инструкторов нашли своих супругов во время туристических будней. Ведь в условиях похода не получится носить маску! Сразу видно, кто и что из себя представляет. Если полюбишь, то настоящего человека, а не искусственно созданный образ. Как сообщила Анна, на 20 человек складывается обычно 1 или 2 пары. Причем люди среднего и старшего возраста сближаются быстрее и охотнее молодых. — Присоединяйтесь к нам! — завлекала инструктор. — Если не любовь, то настоящих друзей вы точно встретите. В завершение диалога Аня обещала поделиться контактами опытных путешественников. — Пообщаетесь, узнаете все из первых рук. — А клиентов своих вы проверяете? — напоследок осведомилась я. — Вдруг женатые попадутся. Или с темным прошлым… — Смотрим только паспортные данные. И чтобы не было штампа о заключении законного брака. Кстати, с активными клиентами фирмы мне удалось пообщаться в одной из соцсетей. Все очень тепло отзываются об инструкторах и вспоминают свои путешествия с неподдельной радостью: — Мое любимое направление — Урал, — рассказала 35-летняя москвичка Вера. — Была там трижды. Во время второго похода познакомилась с будущим мужем. — Не представляю свою жизнь без рыбалки, — сообщил 50-летний Николай из Санкт-Петербурга. — Встретил в походах много опытных единомышленников. Но пока не женился. А как у нас? В Казани насчитывается несколько десятков свах и брачных агентств. Многие из них создают клиентские базы, активно продвигают свои услуги посредством телевидения и интернета. Среди самых популярных форм организации знакомств — чаепитие, танцевальные вечера, кинопоказы. Что касается турпоездок, они тоже имеются в арсенале, но, как правило, носят однодневный характер. Выезды совершаются в пригород или близлежащие районы республики. Можно, например, побывать в Раифе, навестить остров-град Свияжск или полюбоваться на красоты Юрьевской пещеры. В среднем одна поездка обходится в 1000 рублей, питание оплачивается отдельно. Мы с Камиллой решили поехать на прогулку к озеру Лебяжьему. Одна из казанских служб знакомств проводит подобные вылазки ежемесячно. На что это похоже? Небольшая группа из 11 человек, в составе которой 9 женщин и 2 мужчин, встретилась на автобусной остановке. После взаимного приветствия команда отправилась в глубь леса. Исходив зеленую ниву вдоль и поперек, уселись на берегу водоема и полчаса любовались мирным пейзажем. — Среди ваших клиентов есть молодые мужчины? — задала вопрос организатору, сопровождавшему активистов. — Сегодняшним туристам на вид явно больше 60. — Да, кавалеры в возрасте от 30 до 50 лет. Но они почему-то довольно пассивны. Время от времени приходят посмотреть картотеку. Могут явиться на новогоднюю вечеринку. Но, как правило, предпочитают свидания с глазу на глаз. — А во время подобных поездок образуются пары? — Очень редко. Прогулками на природе интересуются одни и те же. Многие из присутствующих здесь давно знают друг друга. Вдоволь насидевшись у озера, мы отправились в уличное кафе — обедать. Шашлыки, салат, чай. За шутками и непринужденной беседой время пролетело незаметно. Все дамы, кроме нас с Камиллой, разменяли пятый десяток. Как мужчины, так и женщины — состоявшиеся, интересные люди. В нашей компании оказались 2 врача, юрист и… бывший библиотекарь. — По привычке уже ходим, — смеется активистка Дарья Петровна. — Все как родные. Не ради романтики, а просто пообщаться. — Конечно, хотелось бы встретить родственную душу, — присоединяется к диалогу Данис Азатович. — Но всему свое время. По домам мы расходились поодиночке. Приятное времяпрепровождение завершилось с наступлением сумерек. К слову, от клиентов для регистрации в базе данных службы знакомств тоже требуется лишь паспорт. Куда податься? Как говорится, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — причины. Если есть желание поменять что-то в своей жизни, начинайте делать это прямо сейчас. Отправляйтесь в поход. Как минимум — хорошее настроение и знакомство с новыми интересными людьми вам обеспечены.