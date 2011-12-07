Минниханов: Режим повышенной готовности не отменяется, режим самоизоляции не отменяется

Рустам Минниханов поручил руководителям районов обеспечить безопасность татарстанцев в условиях смягчения режима самоизоляции. Глава республики провел совещание с главами муниципалитетов, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«Режим повышенной готовности не отменяется, режим самоизоляции не отменяется. Мы вносим новые вводные, чтобы заработала экономика. В сегодняшних условиях это достаточно революционная мера», — сказал Минниханов.

Он также уточнил, что более 90% предприятий Татарстана уже работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Президент РТ отметил необходимость соблюдения масочного режима, особенно в местах большого скопления людей — в общественном транспорте и магазинах. «В основной части люди приучили себя соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования: чаще мыть руки, пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. Мы и дальше будем тщательно следить за ситуацией. И я бы очень не хотел, чтобы нам снова пришлось вводить жёсткие ограничительные меры», — сказал руководитель РТ.