Первоклассники и их родители: то, что вначале от школы не ждали

И только спустя некоторое время, когда учителя начинают задавать домашнее задание и ставить оценки, все радужные детские представления о школе сходят на нет. Как правило, в первый класс дети ходят с удовольствием. Новые друзья, красочно иллюстрированные учебники и наличие своего собственного школьного портфеля - все это способствует тому, что первоклассники с легкостью проходят первый учебный год. Однако есть моменты, слегка омрачающие школьные будни не только маленьких учеников, но и их родителей.Изменение режима дняС началом учебы в школе у ребенка появляется новая нагрузка, как правило, он больше устает. Если в период посещения детского сада пробуждение было более или менее легким, то проснуться вовремя, чтобы не опоздать к первому уроку, с каждым днем становится все сложнее. Родителям жалко будить своего первоклашку, и они дают ему возможность поспать хоть на минуточку дольше. Поздний подъем чреват тем, что ребенок вовремя не придет в школу, а родители будут краснеть, когда учитель сделает замечание. В этом случае взрослым можно прибегнуть к маленькой хитрости. Если купить будильник, который новоиспеченный ученик будет заводить сам, он почувствует себя взрослым и самостоятельным, что непременно поможет проснуться более охотно.Дополнительные денежные расходыДаже если родители экипировали ребенка, как говорится, по полной программе, им все равно придется столкнуться с дополнительными тратами. Ручки и карандаши теряются, тетради заканчиваются, школьная форма может порваться, или ребенок неожиданно из нее вырастает, плата за питание, уборка и охрана в школе - все это ведет к уменьшению семейного бюджета. А уж если в семье не один, а два или более ученика, то родителям сложнее вдвойне. Часто в семьях, где нет дополнительного заработка, взрослые начинают экономить на себе, чтобы их ребенок был не хуже одет и выглядел наравне с другими. Адаптация к школеМногие родители волнуются, что ребенок никак не может привыкнуть к школе. Дети, посещавшие кружки и секции в период детского сада, адаптируются к новым условиям проще. Как показывает практика, к концу первой учебной четверти ребенок полностью адаптируется к школе.Домашнее заданиеОбычно в первый год обучения домашнее задание не задают. Однако дети многое не успевают сделать в классе, а значит, им придется посидеть с учебником дома. У родителей становится меньше свободного времени, ведь теперь они заново учатся вместе со своим ребенком.Нарушение дисциплиныНеожиданно для себя с началом школьных будней родители могут столкнуться с проблемой поведения ребенка. Если дома он прилежный и послушный, то в стенах школы начинает озорничать, бегать, кричать и наводить ужас на одноклассников. Родителям не стоит впадать в панику, ведь таким поведением ребенок обычно старается оградить себя от новых трудностей, свалившихся на него с приходом в первый класс. Нужно немного подождать, когда пройдет адаптационный период, и все непременно наладится.