ДРКБ: Среди пострадавших в казанской школе детей один в крайне тяжелом состоянии

Один из 20 детей, который сегодня находятся в Детской республиканской клинической больнице, в крайне тяжёлом состоянии. Об этом рассказал замглавврача по хирургии ДРКБ Михаил Поспелов.

По его словам, на сегодня ещё пять учеников школы лежат в реанимации. У 12 поступивших после нападения — пулевые ранения. Кроме того, есть и скелетные травмы. Двоим ребятам, которые обратились вчера вечером в больницу, оказана медицинская помощь, они отпущены домой.

Пять детей будут отправлены в федеральные медцентры спецбортом. В их числе — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом стало известно во время визита главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в ДРКБ. Бастрыкин пообщался с родителями пострадавших, заверив, что будет разбираться «досконально во всех деталях» трагедии. Он попросил их держаться.

«Держимся, работаем — поддерживаем друг друга. Детей сейчас забирают, самых тяжёлых, в очень хорошую клинику Рошаля Леонида Михайловича. Там прекрасные врачи, прекрасное оборудование, техника, методика, большой опыт спасения детей», — заверил он.

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