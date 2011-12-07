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Пострадавших во время стрельбы 3 взрослых и 5 детей перевезут в федеральный медцентр

На данный момент после нападения на казанскую гимназию №175 в больницах республики остается 23 человека.

Трое взрослых и пятеро детей, пострадавших во время стрельбы в казанской гимназии № 175, готовят к перевозке в федеральные медцентры. Об этом рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«По промежуточным итогам консилиума врачей, трое взрослых и пятерых детей готовят к транспортировке», — сообщила Фазлеева.

Напомним, что в результате трагедии в казанской школе в больницах республики находится 23 человека, в данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощи.

О том, как развивались события 11 мая в казанской школе № 175, — по ссылке.

КВ
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