Пострадавших во время стрельбы 3 взрослых и 5 детей перевезут в федеральный медцентр

Трое взрослых и пятеро детей, пострадавших во время стрельбы в казанской гимназии № 175, готовят к перевозке в федеральные медцентры. Об этом рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«По промежуточным итогам консилиума врачей, трое взрослых и пятерых детей готовят к транспортировке», — сообщила Фазлеева.

Напомним, что в результате трагедии в казанской школе в больницах республики находится 23 человека, в данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощи.

О том, как развивались события 11 мая в казанской школе № 175, — по ссылке.