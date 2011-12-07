Участниками парада дружбы народов в Казани стали около 1 тыс. человек

Сегодня в честь Дня России на Кремлевской набережной в Казани прошли праздничные шествия молодых людей в национальных костюмах народов, проживающих в Татарстане.

По словам главы Минмолодежи РТ Дамира Фаттахова, многонациональным маршем по улицам Казани молодежь республики проходит уже не первый год.

«Отрадно, что это не инициатива откуда-то сверху, а идея самих ребят», — сказал он. Министр отметил, что всего в республике проживают более 170 национальностей. А потому очень символично, что именно в этот день они показывают свое уважительное отношение к традициям народов.

Также сегодня в городе, в рамках мероприятий, посвященных Дню России, стартовал этно-фестиваль «Таба». На нем пришедшие смогут поближе познакомиться с культурой и ремесленным искусством других народов, а также приобрести одежду и аксессуары с национальным колоритом.

«На фестивале „Таба“ молодые люди демонстрируют, что национальный колорит должен быть актуальным для молодежи», — добавил Фаттахов. Этот фестиваль показывает, что национальная стилистика крайне актуальна для молодого поколения, заявил министр.