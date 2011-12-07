Минниханов пригласил Президента РФ на церемонию открытия WorldSkills-2019 в Казани

«Планируем, что 22 числа пройдет церемония открытия, без вас открывать не хотим. Церемония пройдет на футбольном стадионе, ее готовит команда Игоря Крутого», - сказал Минниханов. Он уточнил, что чемпионат пройдет по 56 компетенциям, ожидается 1,5 тыс. участников из 67 стран, свыше 250 тыс. посетителей.Президент РТ добавил, что для проведения WorldSkills-2019 в Казани построен выставочный комплекс «Казань Экспо» площадью 140 тыс. квадратных метров. «Объект готов, мы завтра проведем там коллегию Минсельхоза Татарстана. Там будет концертный зал на 3 тыс. человек.», - добавил Минниханов.