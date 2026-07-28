Казанцев и гостей столицы РТ приглашают на «Тарих фест»

В Казани 1 и 2 августа пройдет фестиваль «Тарих фест». Мероприятие состоится на территории Национального музея РТ.

Фестиваль организуют Национальный музей Татарстана совместно с интернет-изданием «Миллиард.Татар». Он станет частью большого историко-просветительского проекта, в который также входит международный конкурс «Тарихи блогер».

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов.

Фестиваль посвящен эпохам Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. На нем ожидаются лекции ведущих исследователей и медийных авторов, музейные показы, перформанс, иммерсивные и авторские экскурсии, концерты, историческое дефиле, квиз, ярмарка мастеров.

Одним из событий фестиваля станет выступление автора блога «Толкователь» Павла Пряникова. Его лекция называется «Проклятие географии». Он расскажет, как экономическая география повлияла на политико-хозяйственный уклад народов Поволжья и их государственность.

В эти дни можно также научиться чему-то новому. К примеру, пройдут мастер-классы по арабской каллиграфии, шахматам и чеканке сувенирных монет.