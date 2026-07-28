Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков стал главным тренером ФК «Динамо-СПб»

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Спорт
28 июля 2026  13:02

Бывший голкипер казанского клуба Сергей Рыжиков возглавил санкт-петербургское «Динамо». Для 45-летнего специалиста это первый самостоятельный пост в тренерской карьере.

Соглашение рассчитано до конца 2026 года с возможностью продления. Основная задача — вывести команду из Второй лиги (дивизион Б, группа 2) на более высокий уровень.

Напомним, Рыжиков — двукратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009). После завершения игровой карьеры работал ассистентом в «Соколе», «Химках», «Спартаке» (Тамбов), «Ахмате» и «Балтике».

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